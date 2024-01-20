مبروك للجميع.. رابط استخراج نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024 بالاسم وكلمه المرور عبر موقع وزارة التربية والتعليم العمانية

انتهت جميع المراحل التعليمية من امتحانات نصف العام في 10 يناير ونحن الآن بصدد الإعلان عن نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024 الفصل الأول من خلال البوابة التعليمية باستخدام رقم جلوس الطالب، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العمانية عن بدء أعمال التصحيح داخل الكنترول فور الانتهاء من الامتحانات، كما شددت الجهات المختصة على أن عملية التصحيح ستكون دقيقة حرصاً على مستقبل الطلاب، ومن المؤكد أنه سيتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الابتدائية والمتوسطة عقب الانتهاء من التدقيق.

نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024

تفصلنا أيام قليلة عن موعد الاعلان عن نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024 لكافة المراحل التعليمية بجميع السلطنة بعد انتهاء الطلاب من أداء اختباراتهم التي انتهت في 10 يناير 2024، كما كشفت الوزارة عن إتاحتها لتطبيق إلكتروني من خلاله يتمكن ولي الأمر من معرفة النتيجة أو عبر الموقع الرسمي الذي من خلاله سيتم الإعلان عن النتيجة.

فلقد ترغب وزارة التربية والتعليم العمانية في تحويل جميع الخدمات الورقية إلى خدمات مميكنة وذلك لمواكبة التطورات العالمية الحادثة، وتعد تلك البوابة بمثابة حلقة الوصل بين الطالب وولي الأمر والمدرسة.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024

أصبح الآن من السهل الاستعلام عن نتيجة الطلاب الذين خاضوا اختبارات منتصف العام، فمن خلال البوابة التعليمية في عمان يتمكن ولي الأمر من معرفة درجات ابنه عبر رقم الجلوس بكل بساطة، وتتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية: