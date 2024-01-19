مبروك.. هنا رابط استخراج نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم في السلطنة

نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024 هي أكثر ما يهتم بها الطلاب وأولياء الأمور داخل سلطنة عمان، وقد قامت الوزارة المسؤولة عن الشؤون التي تتعلق بالتربية والتعليم داخل السلطنة بتوفير خدمات إلكترونية تمكن جميع الطلاب المسجلين في كافة المراحل التعليمية التي يتكون منها النظام التعليمي في السلطنة الاطلاع على النتائج التي يحصلون عليها في كل فصل دراسي.

نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024

أتاحت وزارة التعليم الاستعلام عن نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024 وذلك إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي التابع إلى الوزارة وذلك من أجل توفير الوقت والجهد، ويستطيع الطالب الحصول على النتائج الخاصة به من خلال القيام بهذه الخطوات:

الانتقال إلى البوابة التعليمية التي تتبع إلى وزارة التعليم في السلطنة.

القيام بإجراء تسجيل الدخول والدخول إلى الحساب الذي تم إنشائه من أجل الطالب.

الانتقال إلى القسم الخاص بالتعليم المدمج.

تحديد الخدمة الخاصة باستخراج النتائج.

اختيار الفصل الدراسي المراد معرفة النتائج الخاصة به.

النقر على تبويب عرض النتيجة.

يتم ظهور النتيجة موضحة الدرجات التي حصل عليها الطلاب في كل مادة.

طرق الحصول على حساب جديد للطالب أو ولي الأمر

يحصل الطالب على حساب خاص به يمكنه من الدخول على المنصة بشكل مباشر ومن خلال ضياع أو فقدان هذا الحساب يتم الحصول على حساب آخر من خلال اتباع الخطوات الآتية: