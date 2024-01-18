بوابة الوظائف الحكومية استعلام وتقديم في الوظائف الحكومية 2024 jobs.caoa.gov.eg “تفاصيل”

اليوم بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بفتح باب التقديم أمام الخريجين من أجل استقبال أوراقهم في الوظائف المتاحة والتي سبق الإعلان عنها في وقت سابق، ولهذا البحث الآن قائم عن بوابة الوظائف الحكومية استعلام، حيث من خلالها يمكن التقديم والاستعلام عن الوظائف الحكومية، وفي تقرير اليوم ننشر لكم كيف يتم التقديم فتابعوا معنا.

بوابة الوظائف الحكومية استعلام وتقديم

إن كنت ترغب في شغل أحد الوظائف الحكومية المتاحة على موقع بوابة الوظائف الحكومية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فعليك في البداية الاستفسار عن الوظيفة المطلوبة وتجهيز كل الأوراق الخاص بها، حيث بعد الاستعلام عليك اتباع ما يلي:

يجب زيارة موقع بوابه الوظائف الحكوميه الموجودة على الشبكة.

الموجودة على الشبكة. اختر الوظيفة التي ترغب في التقديم عليها، والتي على سبيل المثال “وظائف البريد 2024”.

اختر تخصص الوظيفة هل مهندس أم أخصائي بريد أو محامي.. إلخ من التخصصات المتاحة.

انقر على زر “تقديم طلب”.

ابدأ في تدوين جميع البيانات الشخصية الخاصة بك، ومن ثم قم برفع المستندات المطلوبة، ثم في النهاية انقر على تقديم.

بعد ذلك انتظر حتى يتم إعلان النتيجة.

بوابة الوظائف الحكومية استعلام

يمكن بعد التقديم الدخول إلى موقع بوابه الوظائف الحكوميه وعمل الاستعلام عن حالة الطلب، ومن ثم الاستعلام، حيث خطوات التعرف على نتيجة الطلب تأتي على النحو التالي: