ما هو موعد الإعلان عن نتائج اختبار القدرات العامة في السعودية لعام 1445؟ وما شروط التسجيل؟

اختبار القدرات في المملكة هو اختبار يهدف إلى قياس قدرة المتقدم على فهم المفاهيم بعمق وبناء التعبيرات اللغوية بشكل منطقي، يستخدم الاختبار أيضاً لتقييم القدرة على الاستدلال والوصول إلى العلاقات المنطقية، سواء كانت تتعلق بالمكان أو بالعلاقات غير المكانية، بهدف تقييم أداء المتقدمين في مجموعة من المهارات الفكرية والمنطقية، ويمكن القيام بهذا الاختبار في السعودية، وفي هذا المقال سنتعرف أكثر عن هذا الاختبار، كما سنتطرق لموعد صدور نتائجه.

ما الفرق بين اختبار القدرات المحوسب واختبار القدرات الورقي؟ وأيهما أفضل؟

هناك تباينات بين اختبارات القدرات الورقية والمحوسبة في المملكة العربية السعودية، حيث يجرى الاختبار الورقي خلال فترتين سنويتين فقط في لجان داخل مدرسة معينة، حيث يخضع الطلاب للاختبار باستخدام القلم وورقة الأسئلة، وعلى النقيض، يجرى الاختبار المحوسب في مراكز اختبار معتمدة من قبل هيئة قياس ويكون متاحاً طوال العام للتسجيل، حيث يتم امتحان المتقدمين باستخدام أجهزة الحاسوب مع توفير مسودة لهم.

ما شروط التسجيل في اختبار القدرات السعودي لعام 1445؟

شروط التسجيل في اختبارات القدرات السعودية تمثل مجموعة من الضوابط التي وضعتها هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، وتتضمن هذه الشروط ما يلي من النقاط.

الجنسية والإقامة : يجب على المتقدم أن يكون من الجنسية السعودية ويجب أن يكون مقيماً بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

: يجب على المتقدم أن يكون من الجنسية السعودية ويجب أن يكون مقيماً بشكل دائم في المملكة العربية السعودية. الالتزام بالقوانين : يلزم المتقدم الالتزام بجميع القوانين والضوابط المحددة للاختبار.

: يلزم المتقدم الالتزام بجميع القوانين والضوابط المحددة للاختبار. سداد الرسوم : يتوجب على المتقدم دفع جميع الرسوم المتعلقة بالاختبار.

: يتوجب على المتقدم دفع جميع الرسوم المتعلقة بالاختبار. الالتزام بالمواعيد : يجب على المتقدم الالتزام بالمواعيد المحددة للاختبار، والتي يحددها الهيئة.

: يجب على المتقدم الالتزام بالمواعيد المحددة للاختبار، والتي يحددها الهيئة. المؤهل العلمي: ينبغي على الطالب أن يحمل شهادة البكالوريوس على الأقل.

تنظم هذه الشروط بهدف ضمان توافر الشروط الأساسية للتسجيل، وضمان أن المتقدمين مؤهلين للمشاركة في مستوى هذه الاختبارات.

ما هو موعد صدور نتائج اختبارات القدرة الورقي في السعودية 1445؟

يمكن للأفراد الذين أجروا اختبار القدرة المعرفية الورقي 1445 الاطلاع على نتائجهم بسهولة من خلال زيارة موقع القياس، يوفر هذا الموقع إمكانية الوصول السريع والفوري للنتائج، مما يساعد المتقدمين على فهم أدائهم بشكل دقيق في الاختبار.

تجدر الإشارة إلى أن يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، سيتم إرسال نتائج الاختبار إلى أرقام هواتف الطلاب المسجلة في ملفاتهم، مما يمكن الطلاب من الحصول على معلومات نتائجهم بشكل فوري دون الحاجة للدخول للموقع.