عروض كارفور عيد ميلاد كارفور 2024 بأقوى الخصومات جميع الفروع حتى 21 يناير

منذ مطلع شهر يناير الجاري وهناك نسبة بحث مرتفعة رائجة حول عروض كارفور عيد ميلاد كارفور 2024، اعتاد كارفور على توفير جميع السلع والمنتجات وتقدم اقوى العروض والخصومات الهائلة للاحتفال بذكرى ميلاده، العروض التي يقدمها كارفور تشمل الأجهزة الكهربائي و الموبايلات والأجهزة المنزلية والمفروشات والمأكولات والألبان وهناك عروض على الملابس وألعاب الأطفال، بدأت العروض من نهاية ديسمبر 2023 ومازالت مستمرة حتى الأحد 21 من يناير 2024.

يوجد خصم كبير على الأجهزة الكهربائية والشاشات بجميع الفروع وكافة الماركت بخصم يصل حتى 30%، كما يمكنكم الاستفادة بعرض التوصيل المجاني على قسيمة الشراء أكثر من 300 جنيه، كما هناك مفاجئات كثيرة يقدمها كارفور للعملاء يستفيدون منها أثناء التسوق داخل الفروع، ترقبوا معنا لمعرفة أهم وأبرز عروض كارفور عيد ميلاد كارفور 2024.

عروض كارفور عيد ميلاد كارفور 2024

وفقاً للمجلة التي قامت الصفحة الرسمية لكارفور مصر بالإعلان عنها الساعات الماضية بمناسبة عيد ميلاد كارفور 21، أن هناك عروض جبارة على الموبايلات بخصم يصل حتى 35% ويوجد خصم أيضاً على الشاشات بمختلف أنواعها بخصم 35%، ويوجد عروض على الأجهزة المنزلية التي يحتاج إليها العرسان المقبلين على الزواج بأحداث وأفضل الماركت شارب وزانونسي وفريش وتوشيبا وغيرها الكثير، كما يوجد خصم على البوتجازات يصل حتى 20% ويوجد خصم 40% على أدوات المطبخ الأواني والحلل والطاسات والملاعق والسكاكين والأطباق بمختلف الاحجام.

كما يوجد خصم 35 على قسم البقالة، ويوجد خصم 25% على منتجات الألبان وخصم 30% على المشروبات ويوجد خصم 20% على المنظفات بكافة أنواعها، وكل ما ذكرناه لكم من خصومات وعروض ساري حتى يوم الأحد 21 يناير بالنسبة للأجهزة وخصم على البقالة والعطارة ومنتجات الألبان والمشروبات حتى نفاذ الكمية.

مجلة عروض عيد ميلاد كارفور 21 سنة 2024