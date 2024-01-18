كشوفات الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024، من أكثر الأمور التي باتت تشغل عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية ، بعدما أكد وزير العمل العراقي عن رفع كشوفات جديدة للمقبولين في برنامج الرعاية الإجتماعية على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك تيسيراً على المواطنين خاصة كبار السن والسيدات منهم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن كشوفات الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية…..

كشوفات الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024

تسعى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية دائماً على توفير عدد من الخدمات الالكترونية للمواطنين، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتجنب التكدس والإزدحام، وأكدت الوزارة على أنها انتهت من رفع كشوفات الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024 والذي يمكنكم الإطلاع عليها بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية على الانترنت.

ثم اضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية.

اضغط على أيقونة “تحميل الكشوفات”.

ثم انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات.

ثم ابحث عن اسم المستفيد في الخانات المتاحة أمامك.

بعد ذلك تأكد من تطابق تاريخ الميلاد.

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