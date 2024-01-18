اعرف دلوقتي رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط موقع وزراة التربية + بوابة التعليم الاساسي

الجميع ينتظر نتيجة الصف الرابع الابتدائي وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة سوف تظهر في كل مديرية على حدة وليس كما يعتقد البعض أنها سوف تظهر في جميع المحافظات في وقت واحد، وذلك سيكون بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة، وأوضحت أيضا أنها سوف يتم نشرها على البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي، وأنها سوف تظهر بالألوان وكل لون سيشير إلى التقدير الذي حصل عليه الطالب وهذه التقديرات تبين ان الطالب إما انه فاق التوقعات واكتساب المهارات، أو أنه قد امتلك القدرات المطلوبه، أو أنه يحتاج إلى الدعم

متي ستظهر نتيجة الصف الرابع الابتدائي

أوضحت وزارة التربية والتعليم ان عمليات التصحيح تسير بدقة وذلك لضمان نزاهة النتائج، وأن النتيجة ستظهر عقب الانتهاء من عمليات التصحيح في القريب العاجل، وسوف يستطيع أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة رابعة ابتدائي بعد مراجعتها واعتمادها وذلك عن طريق رقم الجلوس أو إسم الطالب من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي.

تفسير الألوان التي تشير للتقديرات

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي سوف تظهر بنظام التقديرات وأشارت أن هذه التقديرات ستكون عبارة عن ألوان وكل لون يرشد إلي التقدير الذي حصل عليه الطالب في الامتحان.

اللون الأزرق وهو يشير إلى أن الطالب قد فاق جميع التوقعات واكتساب المهارات، ويكون قد حصل علي من 85 إلى 100 درجة.

اللون الأخضر وهو يشير إلى أن الطالب قد امتلك المهارات المطلوبة، ويكون قد حصل على من 65 إلى 85 درجة.

اللون الأصفر وهو يشير إلى أن الطالب يحتاج إلى الدعم وأنه قد حصل علي من 50 إلى 65 درجة.

طريقة الحصول علي نتيجة الصف الرابع الإبتدائي

هناك خطوات للحصول علي نتيجة الصف الرابع الابتدائي فور ظهورها يجب اتباعها من قِبل الطالب هذه الخطوات هي: