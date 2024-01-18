مبروك للطلاب.. رابط نتيجه الصف الاول الاعدادي 2024 اليوم السابع عبر موقع وزارة التربية والتعليم

عقب انتهاء طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي ازداد البحث عن نتيجه الصف الاول الاعدادي 2024 للفصل الدراسي الأول، حيث انطلقت أول أيام اختبارات صفوف النقل الإعدادية في يوم الثلاثاء الذي وافق 2 يناير من الشهر الحالي وانتهت في يوم الثلاثاء 16 يناير، ووفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم فإنه تم البدء في عملية تصحيح إجابات الطلاب في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية عقب انتهاء فترة الامتحانات.

رابط نتيجه الصف الاول الاعدادي 2024

أيام قليلة تفصلنا عن موعد نتيجه الصف الاول الاعدادي 2024 بدون أي تاخير، حيث أعلنت الجهات المختصة لكافة مديريات التربية والتعليم في كل محافظات الجمهورية عن انتهاء امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي بنجاح وبحسب توجيهات الوزارة فإن أعمال التصحيح ستنتهي بوقت قصير وبكل نزاهة، وذلك حرصاً منها على مستقبل الطلاب، ومن خلال رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي يتم التعرف على نتيجة الطالب برقم جلوسه.

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة إلكترونية من خلالها يتمكن الطالب أو ولي الأمر من معرفة الدرجات بإدخال رقم الجلوس، حيث يتم إجراء ذلك على النحو التالي:

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص ببوابة نتائج التعليم الأساسي .

اختيار تبويب الخدمات الإلكترونية.

الضغط على أيقونة نتائج امتحانات الطلاب.

تحديد الصف الأول الإعدادي.

اختيار نتيجة الفصل الدراسي الأول.

إدخال رقم جلوس الطالب.

النقر على أيقونة البحث.

أخيراً سيتم ظهور النتيجة متضمنة درجات جميع المواد والمجموع الكلى.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي

بناء على ما تم إعلانه فإنه سيتم الكشف عنها فوراً عقب فراغ الكنترول من أعمال التصحيح فوراً بدون أي تأخير، فمن المقرر أن يتم رفع النتيجة خلال الأيام القادمة على موقع الوزارة الرسمي ففي غضون 15 يوماً من انتهاء امتحانات نصف العام سيتم الإعلان عنها، وذلك قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني الذي من المتوقع أن يبدأ في 11 فبراير 2024.