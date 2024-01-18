اتفاع كبير في الحديد والأسمنت.. بكام أسعار مواد البناء اليوم الخميس 2024/1/18 في جميع المصانع

مع اقتراب نهاية الأسبوع ازداد البحث حول أسعار مواد البناء اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024، إذ يعد الحديد والاسمنت من أهم لوازم البناء الضرورية، فلقد اقترب سعر طن أسمنت التسليح نحو 2.130 جنيه وبلغ سعر طن حديد عز قيمة 42.500 جنيه، لذا ارتفعت أسعار البنايات والوحدات السكنية بشكل غير طبيعي نتيجة زيادة سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية.

أسعار مواد البناء اليوم

شهدت أسعار مواد البناء اليوم الموافق 18 يناير 2024 مع بداية العام الجديد ارتفاعاً ملحوظاً غير معهود من قبل، حيث بلغ سعر طن الحديد نحو 43.000 جنيه، وسجل طن حديد العتال سعر 42.300 جنيه مصري، مما أدى زيادة أسعار الشقق السكنية في كافة المناطق.

سعر الحديد في مصر:

سجل سعر طن حديد بشاي نحو 42.500 جنيه

وصل سعر طن حديد الكومي 42.200 جنيه.

شهد طن حديد المراكبي ارتفاعاً حيث بلغ 42.400 جنيه مصري.

بلغ طن حديد عز سعر نحو 43.000 جنيه.

ارتفع سعر طن حديد المعادي سعر 42.200 جنيه.

أيضا واصل طن حديد عطية ارتفاعه حيث وصل إلى 42.200 جنيه.

زاد سعر طن حديد مصر ستيل بنحو 42.700 جنيه مصري.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

واصل طن الأسمنت ارتفاعه منذ بداية العام الجاري حيث سجل سعر الطن الواحد 2.020 جنيه داخل البورصة، ووفقاً لما صرحته شعبة مواد البناء فإن سعر الأسمنت جاء كالتالي: