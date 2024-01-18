وزارة التضامن الإجتماعبي تعلن عن أسماء جديدة معاش تكافل وكرامة يناير 2024 …. تعرف عليها

أسماء جديدة معاش تكافل وكرامة يناير 2024، أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة الدكتورة “نيفين القباج” عن أسماء جديدة معاش تكافل وكرامة 2024، وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمواطنين الإستعلام عن هذه الكشوفات من خلال الرابط الرسمي التي أعلنت عنه الوزارة والذي سوف نتعرف عليه خلال الخطوات الآتية:

رابط الاستعلام عن أسماء معاش تكافل وكرامة 2024

حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن وجود رابط الكتروني خاص للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الذي يعد من أهم برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، خاصة في وسط الغلاء الذي تعاني منه عدد من الدول العربية، وإليكم رابط وخطوات الاستعلام…..

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي على الإنترنت.

ثم اضغط على “برنامج تكافل وكرامة”.

بعد ذلك ادخل الرقم القومي للمواطن المكون من 14 رقم.

واضغط على أيقونة “استعلام”

وخلال دقيقة واحدة سوف تظهر أمامك تفاصيل الطلب المقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة.

في حالة رفض الطلب سوف يتم ذكر سبب الرفض في خانة “ملاحظات”.

شروط التقديم في معاش تكافل وكرامة 2024

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الاشخاص الراغبين في الحصول على برنامج تكافل وكرامة، والتي جاءت كالتالي: