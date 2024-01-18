نزلها وشاهد.. تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا 2024 كأس امم افريقيا اليوم

لم يتبق سوى ساعات قليلة على انطلاق مباراة مصر وغانا اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024، حيث إن هذه المباراة تأتي ضمن بطول كأس امم افريقيا المقامة في كوت ديفوار، ولذلك يبحث الكثير من المتابعين وعُشاق الساحرة المستديرة عن الترددات الخاص بالقنوات الناقلة، لكي يتم استقبالها ومشاهدة المباراة بأعلى جودة وصورة واضحة طوال الوقت، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد مباراة مصر وغانا 2024 كأس امم افريقيا

تنطلق مباراة مصر وغانا اليوم الخميس 18 يناير 2024 في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية، على أن يتم مشاهدة المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت جنوب افريقيا، إضافة إلى أن المباراة تنطلق الساعة 8 مساءً بتوقيت كوت ديفوار، على أن يمكن مشاهدة المباراة في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قنوات بي إن سبورت bein afcon

جاءت أهم التردد الخاص بقنوات بي ان سبورت وفقًا لما يلي:-

التردد الجديد للقناة يكون 12604.

معدل ترميز القناة يكون 27500.

استقطاب القناة فهو رأسي.

معامل تصحيح الخطأ يكون 2/3.

تردد قناة بين سبورت 2

كما يسهل القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة بين سبورت 2 وفقًا لما يلي:-