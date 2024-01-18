رابط بوابة التعليم الأساسي نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالرقم القومي 2024 الترم الاول

بوابة التعليم الأساسي نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالرقم القومي 2024 يزداد البحث عنها خلال اللحظات الأخيرة، حيث يريد الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة أدائهم في الامتحانات، ومن المتوقع أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن ظهور النتائج في جميع محافظات الجمهورية في وقت قريب جدًا.

نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالرقم القومي 2024

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2024 لم يتبقى عليه سوي القليل من الوقت، حيث يصبح بإمكان الطلاب الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للوزارة واتباع هذه الخطوات:

في البداية قم بزيارة موقع بوابة التعليم الأساسي .

ثم اضغط على نتيجة الصف الرابع .

حدد الفصل الأول.

سجل رقم الجلوس واسم الطالب.

ثم حدد المدرسة التابع لها.

وبعد الانتهاء انقر على أيقونة عرض النتائج.

انتظر لحظات قليلة وستظهر النتيجة بالتفصيل في كل المواد الدراسية.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس

يتم رفع نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بالالوان، حيث يشير كل لون إلى الدرجة العلمية التي يحصل عليها الطالب في المادة، وهذه الألوان كما يلي:

اللون الأزرق يدل على نجاح الطالب في اكتساب المعرفة والمهارة بنسبة تتراوح من 85 % إلى 100 %.

أما اللون الأخضر يعني أن الطالب قد تمكن من فهم المهارات والمعارف بنسبة تتراوح من 65 % إلى 85 %.

وبالنسبة للون الأصفر فهو يعني أن الطالب يحتاج إلى الدعم من الدراسي حيث تتراوح نسبته من 50 % إلى 65 %.

اما اللون الاحمر يعني ان الطالب لم يتمكن من اكتساب المهارات المطلوبة حيث يشير إلى نسبة تتراوح من 1 % الى 50 %.

واجب التنويه إلى أن الوزارة تبذل أقصى جهدها من أجل أن يتم الإعلان عن النتيجة في وقت قريب، وسيتم ذلك بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح وتجميع الدرجات.