ثبتها.. تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية الناقلة لكأس أمم أسيا+ متى لعبه العراق واليابان؟

من القنوات التي يبحث عنها كثيرون في الوقت الحالي هي قناة الرابعة العراقية، والتي على رأس قائمة القنوات الناقلة بطولة كأس أسيا، ومع انطلاق مباراة العراق واليابان غدًا، نجد الكثيرون يتساءلون عن تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية وأيضًا موعد مباراة العراق أمام منتخب اليابان، ونذكر لكم في تقرير اليوم كل هذه الأمور بالتفصيل، تابعوا معنا.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية

تنقل الرابعة الرياضية مباريات كأس أمم أسيا، وتنطلق غدًا جولة بين منتخب العراق القومي وبين نظيره الياباني، وذلك في جولة قوية للغاية، ويمكن للمتابعين لمباريات كأس الأمم الأسيوية مشاهدة مباريات البطولة من خلال تثبيت تردد القناة، حيث إحداثياتها تأتي على النحو التالي:

القمر الصناعي للرابعة على النايل سات.

تردد القناة يأتي برقم 11334.

استقطاب القناة بالناحية الأفقية.

الترميز برقم 27500.

معامل التصحيح للخطأ هو 6/5.

جودة القناة hd.

وما عليك سوى التوجه إلى زر البحث القنوات على الريسفر من الريموت وإضافة الإحداثيات السابقة، ثم البدء في البحث عنها وستجدها أمامك، وبعدها ستُتابع أي مباراة أو حدث رياضي تعرضه القناة على شاشتها، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

متى لعبه العراق واليابان؟

ذكرنا لكم إحداثيات تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية بالنايل سات، وبالنسبة لـ وقته لعبه العراق واليابان، فسوف تكون لعبة العراق ضد اليابان في التوقيت التالي: