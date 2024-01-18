مصر ضد غانا.. استقبل تردد قناة الجزائرية الارضية 2024 الناقلة لكأس أمم أفريقيا بجودة عالية HD

بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية للنسخة 34 يبحث الجميع عن تردد قناة الجزائرية الارضية 2024 عبر النايل سات، حيث تعد قناة الجزائرية من أفضل وأشهر القنوات الفضائية التي تبث العديد من الدوريات والبطولات الهامة، فلقد حصلت القناة على حقوق بث ما يعادل 17 مباراة من بطولة كأس القارة السمراء لهذا العام باستخدام أفضل أساليب التكنولوجيا الحديثة.

تردد قناة الجزائرية الارضية 2024

عشاق الكرة الساحرة المستديرة إليكم تردد قناة الجزائرية الارضية 2024 لمشاهدة المباريات الحصرية، حيث انطلقت أهم بطولات القارة الأفريقية منذ أيام قليلة والتي يشارك بها كبار المنتخبات العربية منها مصر والمغرب والجزائر وتونس، فلقد يستضيف المنتخب الكوت ديفواري هذه البطولة على أرضه ولقد أعلنت إدارة شبكة قناة الجزائرية الرياضية عن نقلها لأكثر من مباراة لهذه البطولة بجودة عالية ويمكنكم ضبط التردد على أجهزة الاستقبال لكافة الأقمار الصناعية.

ضبط تردد قناة الجزائرية الارضية عبر النايل سات

يبحث متابعي كرة القدم عن تردد القنوات الناقلة لهذا الحدث والتي من أبرزها قناة الجزائرية الأرضية لضبط أجهزة استقبالهم عليه، وفيما يلي التردد:

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

رمز الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة Canal 11 HD الناقلة لمباراة المغرب

تردد القناة: 12437.

معدل الترميز: 27500.

27500. رمز الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب.

خطوات ضبط تردد قناة الجزائرية الارضية عبر الرسيفر

من السهل تنزيل قناة الجزائرية الرياضية الأرضية عبر النايل سات على جهاز الاستقبال الخاص بكم، ويتم إجراء كالتالي: