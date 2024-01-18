أعرف رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي عبر بوابة التعليم الأساسي الترم الأول | نتيجة خامسة

تزداد معدلات البحث عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي من قبل أولياء الأمور حيث انتهى الطلاب من امتحانات الترم الأول وتعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي عامل مهم في تقييم جودة التعليم في ظل تغيير المناهج، فيمكنك أيها الطالب أن تحصل على النتيجة من خلال إدخال ما يطلبه منك موقع النتيجة سواء كان رقم جلوس أو رقم قومي ومن المتوقع أن تظهر النتيجه بعد انتهاء الامتحانات بحوالي سبعة أيام حتى يتم التصحيح وتحليل النتائج وعرضها على الموقع التعليمي.

موعد الإعلان عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي

أكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس بدأت في عمليات التصحيح لطلاب الصف الخامس الابتدائي وأنه سوف يتم الاعلان قريبا عن النتيجة وسوف يتم إعلانها على الموقع الإلكتروني للمديرية التعليمية الخاصة بكل محافظة ويمكن للطلاب الحصول عليها من خلال الروابط الخاصة ببوابة التعليم الأساسي 2024

ظهور نتيجة الصف الخامس على شكل ألوان وتقديرات

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعلان مؤشرات نتيجة الصف الخامس الابتدائي في شكل ألوان.

اللون الأحمر : من ١ إلى ٥٠ ٪ وهذا يعني أن الطالب لم يتقن المعارف. اللون الأصفر : من ٥٠ إلي ٦٥ ٪ وهذا يعني أن الطالب يحتاج إلى الدعم. اللون الأخضر : من ٨٥ إلى ١٠٠ ٪ وهذا يعني أن الطالب فاق التوقعات في إكتساب المهارات المطلوبة والمعارف المتوقعة

وتساعد هذه النتائج في التعرف على المجالات والمواد التي يجب أن يدعم فيها الطالب من قِبل الاهل والمعلم الخاص بالطالب.

وبالتالي عزيزي الطالب اذا كانت نتيجتك غير مرضية بالنسبه لك او كنت تشك في التقديرات التي تظهر لك فعليك بتقديم طلب تظلم للكنترول الخاص بمدرستك وسوف يعطيك نموذج اجابة لكي يتم المقارنه بينه وبين الإجابات الموجودة في ورقة امتحانك.

طريقة الحصول علي نتيجة الصف الخامس الابتدائي

قريبا سوف تظهر نتيجة الصف الخامس الابتدائي، ولسهولة الحصول عليها عليك اتباع التالي:-

أولا: لكي تحصل على روابط النتيجة يجب

الدخول على بوابة التعليم الاساسي.

ثانيا: اختيار المرحلة التعليمية التي تريد الحصول على نتيجتها.

ثالثا: كتابة الاسم أو رقم الجلوس

رابعا: الضغط علي عرض النتيجة

وسوف تظهر النتيجة موضحة تقدير الدرجات التي حصل عليها الطالب ويمكن أيضا الحصول على النتيجة بكل سهوله عن طريق الذهاب الى المدرسة المقيد فيها الطالب