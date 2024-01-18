“هنا” لينك نتائج المتوسطة والاعدادية الترم الاول 2024 العراق موقع وزارة التربية الرسمي

كشفت وزارة التربية العراقية عن بدء امتحانات المتوسطة والاعدادية التي من المتوقع أن تكون يوم الأحد المقبل في مختلف المدارس بالمحافظات العراقية، فضلاً عن أن ذلك يشمل الترم الأول لتحديد مستوى أداء كل طالب في الإمتحانات، وفي مقال اليوم نكشف لكم طريقة الحصول على النتيجة عقب إصدارها مباشرة، وذلك بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة التربية.

خطوات الاستعلام عن نتائج المتوسطة في العراق

هناك بعض الخطوات لكي يسهل استخراج كشوفات نتائج الطلبة في مرحلة المتوسطة، كما يلي:-

أن يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

ثم يتم إدخال رمز التحقق المرئي بعد ذلك.

إدخال بيانات الطالب ورقم الطلب.

بعدها يُرجى تحديد المرحلة والمحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

ثم يُرجى الضغط مباشرة على أيقونة “استعلام”.

لتتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

طريقة الاستعلام عن نتائج الاعدادية

ويسهل كذلك إمكانية الحصول على نتائج الاعدادية عبر موقع نتائجنا التي أطلقته وزارة التربية العراقية مؤخرًا، وفقًا للأتي:-