يلا افتح اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة | اعرف أسماء المشمولين pdf موقع منصة مظلتي الالكتروني

اسناء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة حق من حقوق الإنسان التي تمدك أنت وأسرتك بالمعونة اللازمة وتأمين دخلك ان كنت مريضا او عاطلا او مصابا، فهي من أبسط نظم الرفاهية الاجتماعية والدعم الاجتماعي لجميع المواطنين، ويتم عن طريق صرف مرتبات وتوفير المسكن للعاطلين او العاجزين كما انها تضمن تأمين مستوى مناسب لجميع الأفراد وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ويريد الكثير من الأشخاص الاستعلام عن الكشوفات الخاصة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لهذا الشهر وطريقة تحميل هذه الكشوفات.

شروط الحصول علي برنامج الرعايه الاجتماعيه 2024

يجب أن يتوفر بعض الشروط للحصول علي الدعم المقدم من الوزارة وسوف نذكر للجميع أهم النقاط اللازمة للحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة:

أولا: يجب ان يكون الاشخاص المتقدمين حاصلين على الجنسيه العراقيه. ثانيا: يجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربع أفراد. ثالثا: يجب توفير الهوية الوطنية عند طلب الدعم. رابعا: بالنسبة للنساء العراقيات يجب توافر العمر المناسب علي ان يتراوح بين 15 عام إلي 55 عام ليس أكثر ولا أقل من ذلك،

كما يجب ألا يكون المستفيد مسجلا تسجيل مسبق في أي ضمان اجتماعي آخر، ويجب تقديم مستندات تفيد وتؤكد وجود إعاقة أو مرض مزمن وعدم وجود أي مصدر دخل ثابت، وكذلك المطلقات والأرامل عليهم أيضا تقديم المستندات اللازمة التي تثبت ذلك.

طريقة معرفة ان كان اسمي موجود بالرعايه الاجتماعيه أم لا

الكثير من المواطنين ينتظرون الكشوفات التي تكشف عن أسماء الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتي سوف تنشر إلكترونيا علي منصة وزارة العمل وهؤلاء الأشخاص سيكونون من انطبقت عليهم الشروط المطلوبة.

طريقه الحصول علي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية في العراق عن الكشوفات التي تشمل أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية وذلك عن طريق رفع هذه الأسماء على المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.