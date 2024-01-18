“هتتفرج مجانا 100%”.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا اليوم الخميس في الجولة الثانية بطولة كأس امم افريقيا 2024 وترددها

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا اليوم، الالاف من عشاق كرة القدم يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا اليوم الخميس في الجولة الثانية بطولة كأس امم افريقيا 2024، التي ستقام مساء الليلة على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان الايفوارية، ولذا ستقدم لكم أسرة موقع “البديل” تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا، فتابعونا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا اليوم

أما عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا اليوم على جميع الاقمار الصناعية، حيث من المعروف أن مباريات كأس امم افريقيا 2024 مذاعة بالكامل عبر قنوات بي ان سبورت القطرية ولكن تلك القنوات تتطلب منك دفع مبلغ مالي كإشتراك حتى تتمكن من متابعة ما يعرض على شاشتها، لذا فأن هناك 10 قنوات مجانية ستنقل مباراة مصر وغانا على كافة الاقمار الصناعية، وتردداتها هي:

1- القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

2- قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

3- قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

4- قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

5- قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

6- قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

7- قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500

8- قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

9- قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

10- قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356 – أفقي – 7100

موعد مباراة مصر وغانا اليوم

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر وغانا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في كأس امم افريقيا 2024 بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى وانتهى المباراة بالتعادل الايجابي 2/2، وها هو اليوم يلتقي مع منتخب غانا على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر الاثنين المقبل.