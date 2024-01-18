إليكم الشروط الأساسية والمستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة خروج وعودة في السعودية وفقاً لتحديثات عام 1445

أطلقت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الإدارة العامة للجوازات والتأشيرات خدمة جديدة تمكن المواطنين من الحصول على تأشيرة خروج وعودة إلكترونية بسهولة فائقة، حيث يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة عبر المنصات الإلكترونية المقدمة من قبل وزارة الخارجية، والتي تشمل منصة “إنجاز” ومنصة “مساند” ومنصة “التأشيرات والجوازات”، بالإضافة إلى منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية.

وسيتم في هذا المقال شرح الشروط والأوراق الضرورية التي يجب توفرها لاستخراج تأشيرة خروج وعودة لمدة 90 يوماً.

آخر تحديث للشروط المؤهلة للمتقدمين للحصول على تأشيرة خروج من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية

تقدم الحكومة في المملكة العربية السعودية، عبر وزارة الخارجية، خدمات متميزة للزائرين والمقيمين داخل المملكة، تبرز خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة كواحدة من أبرز هذه الخدمات، تهدف هذه التأشيرة إلى تيسير حرية الدخول والخروج من وإلى المملكة خلال الفترة المحددة، وذلك وفقاً لمجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها الفرد لضمان الحصول على التأشيرة في الموعد المطلوب، وتتعدد الشروط الأساسية اللازمة للحصول على تأشيرة خروج وعودة، حيث يجب أن يتوافر في المتقدم ما يلي من النقاط.

يتم استثناء زوار الولايات المتحدة الأمريكية من مدة صلاحية جواز السفر، حيث يسمح لهم بالدخول دون تحديد مهلة زمنية معينة استناداً إلى صلاحية جوازاتهم.

يشترط أن يكون عمر الزائر الذي يرغب في دخول المملكة بمفرده لا يقل عن 18 سنة.

يجب أن يكون للزائر جواز سفر ساري المفعول، ويتعين أن تكون صلاحيته لا تقل عن ستة أشهر قادمة من تاريخ دخوله إلى المملكة العربية السعودية.

تحدد صلاحية التأشيرة عند إصدارها بمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، وتكون صلاحيتها ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، حيث لا يمكن استخدامها للسفر بعد انتهاء هذه المدة.

ما هي المستندات الأساسية الواجب تقديمها للحصول على تأشيرة خروج وعودة لفرد واحد؟

يتعين تقديم عدة مستندات أساسية للحصول على تأشيرة خروج وعودة، وتتضمن هذه المستندات: