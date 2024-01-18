سلي طفلك طول اليوم.. تردد قناة MBC3 الجديد للأطفال على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 2024 وأهم مميزات القناة

يريد الكثير من الأفراد من كافة أنحاء العالم معرفة تردد قناة MBC3 الجديد وذلك لأنها تعتبر واحدة من أشهر القنوات المتخصصة في مجال الأطفال حيث تتميز هذه القناة بالعديد من المميزات التي لا توجد في بعض قنوات الأطفال الأخرى ولذلك من خلال السطور التالية في هذا التقرير سوف نوضح لكم تردد قناة MBC3 الجديد للأطفال على القمرين الصناعي نايل سات وعرب سات ومميزات القناة.

تردد قناة MBC3 الجديد على نايل سات

تردد قناة MBC3 على القمر الصناعي نايل سات هو الآتي:

التردد: 11938.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب :عمودي.

معامل تصحيح الخطأ :¾.

الجودة: HD.

تردد قناة MBC3 الجديد على عرب سات

يمكن أن يقوم الأشخاص تنزيل قناة MBC3 على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة وذلك من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد: 12399.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

مميزات قناة MBC3

تتميز قناة MBC3 بعدد كبير من المميزات والتي من أبرزها وأهمها ما يلي:

تعمل على تقديم محتوى تعليمي هادف للاطفال.

تحرص القناة على عدم عرض المحتويات التي تحتوي على مشاهد غير لائقة أو تتنافى مع العادات والتقاليد التي يخضع لها المجتمع.

تقوم القناة بث العديد من الأفلام والمسلسلات التعليمية من أجل تعليم الأطفال المشاركة والتفاعل مع الآخرين.

تعمل القناة بدون انقطاع على مدار اليوم.

تتميز بسهولة تحميلها على أجهزة التلفاز.

محتوى قناة MBC3

تعرض قناة MBC3 الكثير من المحتويات التي تخص الأطفال والتي من أبرزها ما يلي: