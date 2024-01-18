تنزيل كشوف pdf.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وجبة يناير عبر موقع وزارة العمل العراقية

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، الالاف من المواطنين يبحثون عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وجبة يناير التي لم تعلن حتى تلك اللحظة، حيث لا تزال وزارة العمل العراقية تقوم بأعمال فحص كافة الطلبات التي استقبلتها على مدار الفترة الماضية مع مراعاة توفير المبلغ المالي اللازم ليتم صرف راتب الرعاية الاجتماعية لكل من تنطبق عليه الشروط، واليكم طريقة استخراج كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر موقع الوزارة الرسمي، فتابعونا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

مازال البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وجبة يناير تتصدر البحث عبر محرك البحث “جوجل”، حيث يوجد أكثر من 200 ألف أسرة في انتظار صدور قرار صرف الراتب خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمتدهورة التي يشهدها العراق خلال تلك الفترة، فدائما ما تسعى الحكومة العراقية لتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الفقراء ومحدودي الدخل، واليكم تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة:

قم بزيارة موقع وزارة العمل العراقية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر هيئة الرعاية الاجتماعية.

اختر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

حدد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

اضغط واختر اسم المحافظة القاطن بها المواطن.

ادخل البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

اضغط على كلمة استعلام.

الآن اضغط على تحميل الكشوف.

بعد تحميل الملفات على جهازك بصيغة pdf، قم بفتحها والبحث عن اسمك.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وجبة يناير

خلال الايام القادمة سيتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وفقا لما أفادت به وزارة العمل العراقية، وبعد اعداد الكشوف وتجهيز المبلغ المطلوب يتم صرف رواتب الرعاية الاجتماعية من خلال فروع مكاتب البريد في جميع أنحاء العراق، على أن يكون المشمول مستوفي للشروط والتي من اهمها أن يكون عراقي الجنسية ومقيم بالعراق بشكل دائم، ولا يمتلك مصدر دخل شهري ثابت.