تنزيل كشوف pdf.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وجبة يناير عبر موقع وزارة العمل العراقية
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024
مازال البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وجبة يناير تتصدر البحث عبر محرك البحث “جوجل”، حيث يوجد أكثر من 200 ألف أسرة في انتظار صدور قرار صرف الراتب خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمتدهورة التي يشهدها العراق خلال تلك الفترة، فدائما ما تسعى الحكومة العراقية لتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الفقراء ومحدودي الدخل، واليكم تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة:
- قم بزيارة موقع وزارة العمل العراقية.
- قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.
- اختر هيئة الرعاية الاجتماعية.
- اختر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.
- حدد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.
- اضغط واختر اسم المحافظة القاطن بها المواطن.
- ادخل البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.
- اضغط على كلمة استعلام.
- الآن اضغط على تحميل الكشوف.
- بعد تحميل الملفات على جهازك بصيغة pdf، قم بفتحها والبحث عن اسمك.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وجبة يناير
خلال الايام القادمة سيتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وفقا لما أفادت به وزارة العمل العراقية، وبعد اعداد الكشوف وتجهيز المبلغ المطلوب يتم صرف رواتب الرعاية الاجتماعية من خلال فروع مكاتب البريد في جميع أنحاء العراق، على أن يكون المشمول مستوفي للشروط والتي من اهمها أن يكون عراقي الجنسية ومقيم بالعراق بشكل دائم، ولا يمتلك مصدر دخل شهري ثابت.