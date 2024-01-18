ازاي اشاهد مباراة مصر وغانا النهاردة علي النايل سات

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي، مباراة نارية تجمع منتخب مصر الوطني بمنتخب غانا، اليوم الخميس المقبل 18 يناير، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية ويدخل المنتخب المصري المباراة بعد أن حقق تعادلاً إيجابياً أمام منتخب موزمبيق في الجولة الأولى ويطمح الفراعنة في تحقيق الفوز على منتخب غانا، من أجل حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر امام غانا

يلتقي منتخب مصر نظيره منتخب غانا،في مواجهة مصيرية تحدد مصير المنتخبين في البطولة في مباراة تُعد اختبارًا حقيقيًا لكلا المنتخبين، على أرضية ملعب فيلكس أوفوى بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية ويتم نقل المباراة حصرياً علي قناة تردد قناة BeIN Sports MAX 1 وترددها كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مشفرة

القناة الجزائرية الأولى

وهي قناة مجانية يمكن ضبط ترددها علي القمر الصناعي النايل سات وسيكون ترددها كالتالي:

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

هي لن تنقل مباراة مصر اليوم امام غانا لكنها تنقل بعض المباريات الاخري.

قناة فوكس سبورت

قناة مفتوحة علي القمر المصري النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تشكيل مصر المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، ومحمد عبد المنعم، وأحمد حجازي، وعمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية، وحمدي فتحي، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، وتريزيجيه، ومصطفى محمد .