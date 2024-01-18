مبارة مصر ضد غانا.. اظبط تردد قناة أون تايم سبورت 2024 الناقلة لكأس أمم أفريقيا بدون تشويش

في الفترة الأخيرة زاد البحث بشكل كبير عن تردد قناة أون تايم سبورت 2024 حيث انتشرت الكثير من الأخبار عن أن القناة حصلت على حقوق البث لكل مباريات كأس الأمم الأفريقية، حيث أنه هناك ترقب كبير من المتابعين لكل المباريات الرياضية لمعرفة تردد القناة، تعتبر قناة أون تايم سبورت هي الخيار الأفضل للعديد من المشاهدين حيث أنها تعرض المباريات على مدار اليوم بدون توقف مع جودة عالية وعرض بدون تشويش لذلك تابعوا معنا.

تردد قناة اون تايم سبورت 2024

يمكنك متابعة أبرز المباريات الرياضية على تردد قناة أون تايم سبورت 2024 والذي يكون كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

كما أن التردد:10853.

أما الاستقطاب يكون افقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

وجودة المشاهدة : HD.

كيفية ضبط التردد على جهاز الاستقبال

بكل سهولة يمكن ضبط التردد على جهازك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على قائمة الإعدادات وذلك على جهاز استقبالك.

فيما بعد حدد خيار التركيب.

اختار التثبيت اليدوي.

لا بد من تحديد نوعية القمر الصناعي واضغط فيما بعد على كلمة بحث.

ولا بد من إدخال البيانات بشكل صحيح.

واضغط على بحث.

على الفور سوف يتم تحميل القناة على جهازك بكل سهولة.

مميزات قناة أون تايم سبورت