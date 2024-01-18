link نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2024 الترم الاول عبر بوابة التعليم الأساسي بالالوان في جميع المحافظات

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2024، معدلات البحث تتزايد بشكل ملحوظ حول نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2024 التي أوشكت على الظهور في الكثير من المحافظات بعدما انتهت أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكشوف التي سيتم ارسالها إلى المدارس، وتظهر المؤشرات الاولية أن نسبة النجاح مرتفعة في النتيجة مقارنة بالعام الماضي، واليكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 عبر بوابة التعليم الاساسي الرسمية.

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2024

بدأت وزارة التربية والتعليم في الاعلان عن نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2024 في عدد من المحافظات، حيث أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي لم تبدأ أو تنتهتي في نفس الموعد ولكن كلا كان وفقا لمحافظته ومديريته التعليمية، وعليه فقد تم ارسال كشوف نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024 إلى المدارس ليتوجه إليها الطالب ويحصلوا على بيان رسمي بالدرجات والتقديرات التي حصلوا عليها وجدير بالذكر أنه سيتم الاعلان عن النتائج في كل محافظة ومدرسة على حدي، وستكون النتائج على هيئة مؤشر ألوان كل لون يشير الى تقييم للطالب وفقا لما أقرته الوزارة، واليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة رابعة ابتدائي 2024 برقم الجلوس:

قم بزيارة بوابة التعليم الاساسي.

قم بالضغط على قسم نتائج الطلاب.

قم بالدخول إلى نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2024.

الآن قم بادخال البيانات المطلوبة:”رقم الجلوس، الاسم، الرقم القومي،…”.

قم باختيار المحافظة التابع لها وقم بكتابة اسم المدرسة.

تأكد من صحة البيانات المدخلة، ثم اضغط على كلمة “استعلام”.

الآن سيظهر لك الدرجات والتقديرات الخاصة بك.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024

أما عن دلالة الوان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 فهي كما يلي:

• يعني اللون الأزرق أن الطالب قد فاق التوقعات باكتساب المعارف والمهارات، من 85 درجة إلى 100 درجة.

• أما اللون الأخضر فيعني أن التلميذ قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، أكثر من 65 درجة لأقل من 85 درجة.

• فيما يعني اللون الأصفر أن الطالب بحاجة لبعض الدعم، أكثر من 50 درجة لأقل من 65 درجة.

• بينما يعني حصول الطالب على تقدير اللون الأحمر أنه لم يتقن هذه المعارف والمهارات، من 1 لأقل من 50 درجة.