الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق 2024 عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، ينتظرها الكثير من المواطنين ذوي الدخل المحدود والعائلات الفقيرة والأكثر احتياجًا للرعاية بفارغ الصبر حيث لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، مؤخرًا أشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إلى أنه سيتم توزيع المساعدات المالية بناءً على عدد أفراد الأسرة وأنه سيتم اختيار المستفيدين أيضًا بناءً على عدة شروط تحددها الجهات الرسمية، في هذا المقال سنوفر إليكم رابط الاستعلام عن المستفيدين بالرعاية، بالإضافة إلى شروط القبول المشمولين.

الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق

يمكنك الاستعلام عن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024، عبر الخطوات التالية:

أولًا: قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية .

بعد ذلك ادخل إلى فرع الخدمات الإلكترونية.

ثم اختيار الوجبة السابعة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة، مثل الاسم ورقم البطاقة الذكية.

انقر على زر “استعلام”.

ستظهر لك الكشوفات المعتمدة رسمياً.

في النهاية، انقر على خانة “تحميل” وبمجرد تحميل كشوفات المستفيدين قم بفتح الكشوفات وابحث عن اسمك.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

من المتوقع أن تصدر وزارة العمل العراقية خلال الساعات القليلة الماضية قائمة المستحقين للرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث أشارت أنه يتم تجهيز الكشوفات من قبل فريق من المختصين، لذلك ينتظر الأشخاص ذوي الدخل المحدود في جميع أنحاء العراق صدور هذه القوائم التي تتأخر في الإعلان عنها، ومع ذلك فإن الحاجة إلى الدعم المالي مهمة لجميع المواطنين الذين يعتمدون عليه لشراء احتياجاتهم الأساسية، لكي تحصل على الرعاية الاجتماعية في عام 2024، يجب أن تستوفي الشروط التالية: