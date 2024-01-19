“بصيغة pdf” كشوفات نقل النفوس في العراق الوجبة الأخيرة 2024 عبر بوابة المواطن الإلكترونية وشروطها

كشوفات نقل النفوس في العراق الوجبة الأخيرة، يتساءل عنها العديد من المواطنين وخاصةً الذين سارعوا بتقديم طلبات تغيير الاسم واللقب، وتشير الإحصائيات إلى أن هناك حوالي مليون شخص مهتم بتغيير اسمه ولقبه، حيث تتيح هذه العملية التعديل عبر بوابة مواطن حكومية التي تم إطلاقها بواسطة وزارة الداخلية العراقية، مما يسهل على الجميع إمكانية تنفيذ التعديلات المطلوبة بدون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مقر أو مكان محدد في العراق.

كشوفات نقل النفوس في العراق الوجبة الأخيرة

يمكنك تحميل كشوفات نقل النفوس في العراق الوجبة الأخيرة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: قم بزيارة بوابة المواطن الإلكترونية .

الخطوة الثانية: اكتب اسمك ورقم هويتك بدقة في الحقول المخصصة.

الخطوة الثالثة: انقر فوق الصفحة التالية على الموقع بعد اكتمال تسجيل البيانات.

الخطوة الرابعة: قم بإدخال المعلومات الخاصة بالمتقدم بطريقة صحيحة.

الخطوة الخامسة حدد الوجبة التي ترغب في الاطلاع عليها.

الخطوة السادسة: ستتمكن من عرض جميع كشوفات نقل النفوس التي تتضمن الأسماء وبإمكانك البحث عن اسمك.

في النهاية: يمكنك تنزيل الكشوف على هاتفك أو حاسوبك بتنسيق PDF، وذلك بالنقر على خانة التنزيل والانتظار لبضع دقائق حتى يكتمل التحميل ثم قم بفتح ملف الكشوف وابحث عن الاسم المطلوب.

شروط نقل النفوس بالعراق

هناك مجموعة من الشروط اللازمة للحصول على الوجبة الأخيرة، وهي كالتالي: