تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات 2024.. شاهد أجمل الأغاني والأناشيد

الآن يمكنك أن تقوم بضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات الجديد، وذلك من أجل الاستمتاع بكل الأغاني والأناشيد التي توجه للأطفال، ولذلك هناك ملايين الأطفال الذين بحبون تلك القناة، خاصة من سن الثالثة إلى الخامسة، حيث أن المحتوى خفيف وتعليمي في أغلب الأحيان، ولكن بطريقة تجعل تعلم تلك الأغاني سهلة بالنسبة للأطفال، ولهذا يمكن لأولياء الأمور ضبطها وترك الأطفال يشاهدونها في أمان.

تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات

يمكنك الآن ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات الجديد 2024 وترك أطفالك يستمتعون بأمان بهذه القناة المميزة، إليك قيم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، وكذلك القمر الصناعي عرب سات:

أولًا: بالنسبة للقمر الصناعي نايل سات:

فعلى تردد 11258.

وبمعامل استقطاب أفقي.

ومعادل ترميز 27500.

أما معامل تصحيح الخطأ فهو 5/ 6.

ثانيًا: بالنسبة للقمر الصناعي عرب سات:

فعلى التردد 11310.

وبمعدل استقطاب أفقي.

ومعادل ترميز 27500.

أما معامل تصحيح الخطأ على 3/ 4.

طريقة ضبط تردد طيور الجنة

أما عن طريقة ضبط التردد فمن خلال الخطوات التالية:

أولًا: عليك ان تشغل جهاز التلفاز وجهاز الاستقبال الخاص بك.

ثانيًا: قم باستخدام جهاز التحكم، واضغط على “القائمة”.

ثالثًا: الآن قم باختيار “ألإعدادات”.

رابعًا: بعدها اضغط على “إدخال يدوي”.

خامسًا: قم بإدخال القيم السابقة حسب القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.

سادسًا: عليك الضغط على كلمة “بحث” واترك جهاز الاستقبال يجري عملية البحث.

سابعًا: بعد انتهاء عملية البحث عليك الضغط على كلمة “حفظ التغييرات”.

الآن يمكنك أن تجد القناة الجديدة في أخر القمر الصناعي، يمكنك أن تعيد ترتيب القناة، أو أن تضمها مع باقات القنوات أو حسب رغبتك.

لكن تذكر ألا تترك أطفالك لأوقات طويلة أمام الشاشات، لأن هذا الأمر قد يؤثر على قدرة الأطفال على التواصل والتفاعل مع الآخرين، وكذلك قد يؤثر على قدرات الأطفال اللغوية.