طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر 2024 وأهم الشروط  والمستندات المطلوبة

يبدو أن منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر ستظل لفترة طويلة من أهم الموضوعات التي تشغل شريحة كبيرة من المواطنين في الجزائر، خاصة أن تلك المنحة تأتي من ضمن محاولات الحكومة الجزائرية لتوفير الدعم والمساعدة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع الجزائري، خاصة مع زيادة الأسعار الكبيرة التي تسيطر على كل الخدمات والسلع.

منحة المرأة الماكثة في البيت

بمجرد أن أعلنت الحكومة الجزائرية عن منحة المرأة الماكثة في البيت، وهناك فئات كبيرة وواسعة ترغب في معرفة كل شئ حول المنحة، وخاصة الشروط الخاصة بالمنحة، وتلك الشروط هي:

أن تكون الراغبة في التسجيل من الجنسية الجزائرية. تقيم بالكامل داخل الجزائر. يتراوح عمرها ما بين الخامسة عشر إلى الخامسة والخمسين من العمر. لا تمتلك أي مصدر دخل. كذلك لا تمتلك أي أصول أو عقارات باهظة أو أرصدة في البنوك أو تسجيل تجاري. في حالة كانت المقدمة على المنحة متزوجة لابد ألا يكون الزوج لديه مصدر دخل ثابت. أن تكون المقدمة على المنحة حاصلة على مؤهل جامعي ومسجلة في الوكالة الوطنية للتشغيل.

أما عن المستندات المطلوبة للتسجيل فهي كالتالي:

صورة من شهادة الإقامة. صورة من شهادة الميلاد. عدد 2 صورة شخصية حديثة. صورة من شهادة المؤهل الدراسي. للأرامل لابد من تقديم شهادة وفاة الزوج. للمطلقات لابد من تقديم حكم محكمة نهائي بالطلاق غير قابل للاستئناف.

طريقة التسجيل في منحة المرأة

أما بالنسبة لطريقة التسجيل في المنحة فهي كالتالي:

أولًا: الدخول إلى الرابط الرسمي لوكالة التشغيل الوطنية.

ثانيًا: تسجيل الدخول.

ثالثًا: عليك أن تختار منحة البطالة للمرأة.

رابعًا: حددي الولاية التي تسكنين فيها.

خامسا: عليك إدخال كافة البيانات الخاصة بالتسجيل.

سادسًا: الآن عليك رفع المستندات اللازمة للتسجيل.

أخيرًا اضغطي على “إرسال” لاستكمال طلبك.

جديرًا بالذكر أن كل الطلبات تخضع للفحص والدراسة من قبل لجنة متخصصة من أجل تحديد الأكثر استحقاقًا.