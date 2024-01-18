هام وعاجل.. التعليم السعودي يعلن الخطة الدراسية للتعليم العام 1444/ 1445 لكل المراحل

يتساءل الكثير من الطلاب داخل المملكة السعودية عن الخطة الدراسية للتعليم العام 1444/ 1445 لكل المراحل حتى يتم التعرف على موعد بداية الدراسة والفصول الدراسية وموعد انتهائها أيضًا، فمن المعروف أن الدراسة داخل المملكة تعتمد على نظام الثلاثة فصول لذلك يحتاج الطلاب إلى تنظيم جميع الأوقات الخاصة بهم للوصول إلى معدل النجاح المرغوب، لذلك تابع معنا وسوف تتعرف على تلك الخطة الدراسية الموضوعة بشكل مفصل.

الخطة الدراسية للتعليم العام 1444/ 1445 لكل المراحل

تعتبر الخطة الدراسية للتعليم العام 1444/ 1445 لكل المراحل هامة لكافة الطلاب في المدارس السعودية، فهي تساعدهم في تنظيم أوقات الدراسة لديهم وكذلك التعرف على مواعيد الإجازات، وتكون تلك الخطة كما يلي:

يعرف أن الدراسة بالمملكة السعودية قد بدأت في يوم الـ 4 من محرم لعام 1445.

كذلك يعرف أن الفصل الدراسي الأول قد انتهى في يوم الـ 2 من جمادى الأول.

أما بالنسبة إلى الفصل الدراسي الثاني فكانت بدايته خلال يوم الـ 12 من جمادى الأول.

سوف ينتهي الفصل الثاني الدراسي في يوم الـ 12 من شعبان لعام 1445.

أما الفصل الدراسي الثالث سوف يبدأ خلال يوم الـ 22 من شهر شعبان القادم.

نهاية الفصل الدراسي الثالث تكون في يوم الـ 29 من ذو القعدة لعام 1445.

الإجازات الرسمية في العام الدراسي 1445

يوجد عدد من الإجازات الرسمية التي سوف يحصل الطلاب عليها خلال السنة الدراسية الحالية، حيث تكون تلك الإجازات كما يلي: