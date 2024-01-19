رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في تونس عبر موقع فضاء التلميذ 2024 لجميع المراحل التعليمية

تزايدت معدلات البحث مؤخرًا عن كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في تونس عبر موقع فضاء التلميذ، حيث يهدف هذا الموقع إلى مساعدة الطلاب وأولياء الأمور في التواصل بشكل دائم، وبالتالي يمكن للأهل استخدام هذه المنصة الرقمية للاستعلام عن نتائج أبنائهم ومعرفة تفاصيل الامتحانات والمنهج الدراسي، والهدف من إنشاء فضاء التلميذ هو سعي وزارة التربية التونسية إلى تسهيل التواصل بين جميع الأطراف المعنية في عملية التعليم وتوفير الحلول في أسرع وقت ممكن، في هذا المقال سنقدم إليكم رابط الوصول إلى هذه المنصة الرقمية، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن النتائج.

الاستعلام عن نتائج الطلاب في تونس عبر موقع فضاء التلميذ

للاستعلام عن نتائج الطلاب في تونس عن طريق موقع فضاء التلميذ، يتعين على الطالب أو ولي الأمر تسجيل الدخول، وذلك من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لـ فضاء التلميذ .

النقر على القسم المخصص لمرحلة التعليم التي يتبعها الطالب (ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي).

أن ينشئ الطالب حساب جديد على الموقع وذلك بإدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، ثم بعد ذلك سيصل إليك رمز التسجيل من خلال رسالة نصية.

ثم بعد ذلك يدخل الطالب إلى الحساب مباشرةً بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالطالب.

التوجه إلى قسم النتائج.

الاطلاع على النتيجة ويمكنك طباعتها للاحتفاظ بها.

ظهور نتائج الطلاب في تونس

أكدت وزارة التربية التونسية انتهاء عملية تصحيح نتائج الطلاب في تونس لعام 2024، وبالتالي تشير الوزارة بأن النتائج ستعلن قريبًا عبر موقع “فضاء التلميذ” دون الحاجة للتوجه إلى المدارس، ونتيجة لذلك تلاحظ الوزارة ارتفاع معدلات النجاح لطلاب هذا العام مقارنةً بالسابق، ومن المتوقع أن تعرض نتائج المدارس الابتدائية والمتوسطة على الموقع الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.