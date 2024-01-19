زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وطريقة الاستعلام عن الرواتب من موقع وزارة المالية

أخيرًا أعلنت هيئة التقاعد العراقية عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، وذلك بداية من العام الجديد، ويأتي هذا القرار من ضمن محاولات الحكومة العراقية لتوفير المساعدات اللازمة للفئات الأكثر استحقاقًا، خاصة في إطار زيادة الأسعار الكبيرة التي أصبحت ضاغطة بشكل كبير على كل المواطنين العراقيين، خاصة أصحاب رواتب التقاعد من كبار السن.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

في مفاجأة سارة أعلن رئيس هيئة التقاعد عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024، وذلك من أجل مساعدة تلك الفئة على عيش حياة أفضل، ومن المقرر أن ترتفع الرواتب من 400 ألف دينار عراقي إلى 500 ألف دينار عراقي، وتستهدف الزيادة الفئة التي تقل رواتبها عن مليون دينار جزائري، خاصة بعد قرار زيادة الحد الأدنى للرواتب، وهو القرار الذي جاء أيضًا من أجل مساعدة المواطنين العراقيين على عيش حياة أفضل.

ويشمل القرار أيضًا الورثة الذين يحصلون على رواتب قواعد ذويهم، وقد شكلت وزارة المالية لجان متخصصة لكي تضمن تطبيق القرار في أسرع وقت، لأن تلك الزيادة ستشمل 930642 مواطن، وتبلغ قيمة الزيادة في الميزانية 164 مليار دينار.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار على رواتب فبراير 2024 وبالتالي فور صدور رواتب الشهر الجديد ستطبق عليها الزيادة المقررة.

طريقة الاستعلام عن الرواتب.

أتاحت وزارة المالية للمستفيدين الاستعلام عن رواتب التقاعد من خلال الموقع الرسمي التابع لها، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

بعدها تسجيل الدخول.

من القائمة الأساسية عليك اختيار خانة الخدمات الإلكترونية.

بعدها اضغط على “الاستعلام”.

وحدد رواتب المتقاعدين، وعلى الفور ستنتقل إلى صفحة جديدة فيها كافة البيانات الخاصة براتبك.

أخيرًا أكدت الوزارة أن كافة القرارات المالية تصدر فقط عن وزارة المالية ولابد ألا يلتفت المواطنين لأي مصادر أخرى، لأنها قد تكون مضلله وغير صحيحة.