“بالرقم القومي” موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 ترم اول

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، حيث أنه بعد أن فرغ كل طلاب الجمهورية من امتحانات أول فصل دراسي، يبحث الجميع عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم فقط 2024، على الرغم من عدم انقضاء وقت طويل على نهاية الامتحانات إلا أن أولياء الأمور والطلبة معا يعيشون خوف الانتظار، خاصة بعد اهتمامهم بالمذاكرة ومراجعة المناهج كاملة والتدريبات على حل الامتحانات، والالتزام بكل تعاليم المدرسين في كل المقررات الدراسية.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الرابع والخامس والسادس الابتدائي

منذ وضع خطة تطوير التعليم واعتمدت وزارة التربية والتعليم المنهج الرقمي، من خلال توفير كل المناهج الدراسية على موقع الوزارة ومنصات أخرى تابعة لها، تقدم أفضل الخدمات لكل الطلبة من المنزل ولذلك أيضا يتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس عبر شبكة الإنترنت، ويمكن لأي طالب الوصول إليها بالطريقة التالية.

الولوج إلى البوابة الرسمية نتائج التعليم الاساسي ، أو الذهاب إلى موقع نتيجة نت

توفر البوابة تبويب” نتائج الطلاب” في الصفحة الرئيسية للموقع تسهيلا على المستعلمين.

اضغط على ” نتائج سنوات النقل”.

اختر الصف الخامس ثم حدد الفصل الدراسي الأول.

اكتب رقم الجلوس.

انقر زر ” عرض النتيجة “.

بوابة التعليم الأساسي 2024

أصبحت عملية التعليم من أولويات الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، وذلك بعد توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تطوير التعليم والاعتماد على الطرق الحديثة المتبعة في الدول المتطورة، وبالتالي وفرت وزارة التربية والتعليم مناهج ممتازة تؤهل الطالب المصري إلى فرص مناسبة في سوق العمل بعد انتهاء سنوات الدراسة، وقد بدأ تطور التعليم من مرحلة الروضة مرورا بالمرحلة الابتدائية نهاية إلى مرحلة الثانوية العامة، لذلك تهتم جميع الأسر بأبناءها الطلبة في السنوات الحالية خاصة الذين يتلقون المناهج الدراسية الجديدة، عن طريق المتابعة المستمرة وتوفير أجواء مناسبة للتحصيل الجيد، ولذلك أصبحت نتيجة الصف الشهادة الابتدائية بالاسم موضع بحث لديهم.