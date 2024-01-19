شروط الحصول على منحة العائلات المعوزة 2024 في تونس.. إليك المستندات اللازمة التسجيل

أعداد كبيرة من المواطنين في تونس يرغبون في معرفة كافة الشروط الخاصة بالتسجيل في منحة العائلات المعوزة، وكذلك كافة البيانات الخاصة بقيمة المنحة وكذلك أهم المستندات المطلوبة للتقديم وبالطبع طريقة التقديم على المنحة، خاصة أن الظروف الاقتصادية الصعبة جعلت تلك المنحة حلم للكثيرين ويمكن أن يساعدهم بشكل كبير في توفير احتياجاتهم الأساسية والعيش بشكل أفضل.

شروط منحة العائلات المعوزة

بمجرد أن أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن منحة العائلات المعوزة والكل يرغب في معرفة معايير وشروط اختيار المستحقين، ولذلك حرصنا على جمع كافة البيانات الخاصة بالشروط، والتي يمكنك أن تعرفها فيما يلي:

لابد أن يكون المقدم للحصول على المنحة من الجنسية التونسية. أن يكون سن المتقدم للحصول على المنحة أكبر من ثمانية عشر عام، وهناك حالات استثنائية يمكن فيها القبول من سن السادسة عشر. أن يكون الدخل بالنسبة للفرد أقل من 1/3 من الحد الأدنى للدخل الذي حددته الحكومة، وفي حالة كانت المنحة لأسرة مكونة من فردين لابد أن يكون الدخل مرة ونصف من الحد الأدنى للدخل، أا إن كانت مكونة من ثلاث إلى أربع أفراد فلابد أن يكون الدخل مساوي لضعف الحدا الأدنى للأجر المحدد من قبل الحكومة. كذلك لابد من توفير بيانات دقيقة عن الراغبين في التسجيل للقناة، وخاصة عدد الأفراد في الأسرة. يشترط أن يكون لصاحب الطلب مسكن واحد فقط لا غير. الشرط الأخير ألا تكون الأسرة قد قامت بأي عمليات شراء تتجاوز قيمتها 30 مرة الأجر الأدني المضمون في أخر ثلاث سنوات قبل التقديم على المنحة.

المستندات المطلوبة لمنحة العائلات التونسية

أكدت وزارة الشؤون أن الجميع مرحب به للتسجيل طالما كانت الشروط منضبطة، وتم تقديم المستندات اللازمة، وتلك المستندات هي: