أخيرا وبعد طول انتظار.. تحديد موعد عرض مسلسل THe Board الجديد وحميع القنوات الناقلة بجودة عالية 4k

يزداد البحث خلال الفترة الحالية على موعد عرض مسلسل THe Board فهو من المسلسلات التي تجمع عدد كبير من النجوم العربية والسورية، كما أنه يعتبر أول تجربة إخراج للمبدع المعروف هوزان عكو، لذلك يهتم عدد كبير من المشاهدين العربيين والمحبين للمسلسلات بالتعرف على الموعد الذي سوف يتم عرض المسلسل فيه وكذلك أهم القنوات الناقلة إليه، وهذا سوف تتعرف عليه من خلال مقالنا.

موعد عرض مسلسل THe Board

يعد موعد عرض مسلسل THe Board موضع اهتمام لدى الكثير من الجماهير خلال هذه الفترة على الرغم من عدم التمكن إلى الوصول إلى القصة التي يتناولها المسلسل إلى الجميع لديه الرغبة الشديدة في مشاهدته، وتكون مواعيد عرضه كما يلي:

يجدر بالذكر أن عملية التصوير قدر بدأت في منتصف عام 2022 ميلاديًا لكي يتم التمكن من عرضه خلال العام الجاري.

يعرف أيضًا أن هذا المسلسل يتم تصويره مشاهده في دولة الإمارات العربية خلال الفترة الجارية.

سوف يعرض المسلسل كما تم الإعلان عنه في اليوم الأول من شهر فبراير القادم لهذا العام على منصة أمازون برايم.

أبطال مسلسل THe Board

يضم المسلسل باقة كبير من أفضل النجوم العربيين والسورية فهم يعدون نخبة من الفنانين الكبار المعروفين على الساحة الفنية، ومنهم كما يلي:

الفنان السوري باسم ياخور.

النجم سلوم حداد.

نادين تحسين بك

عبدو شاهين.

إيهاب شعبان.

دياموند بو عبود.

روزينا لاذقاني.

جوان الخضر.

خالد القيش.

الفنان كرم الشعراني.

ترف التقي.

شادي الصفدي.

القنوات الناقلة للمسلسسل

الجدير بالذكر أن المسلسل سوف يتم عرضه على منصة أمازون برايم هي فقط من تمتلك الحق في بث المسلسل على الرغم أن سبق وتم التعاقد على هذا من قبل منصة نتفليكس ولكن تم فسخ هذا العقد.