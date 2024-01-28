تعملها إزاي.. كيفية استخراج بطاقة تموين لأول مرة 2024 بخطوات بسيطة إلكترونياً| قدم عشان تصرف شهر فبراير

يريد العديد من مواطني جمهورية مصر العربية معرفة خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة وذلك من أجل الحصول على الدعم الذي تقدمه وزارة التموين والتجارة الداخلية على السلع الغذائية والخبز، لهذا أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الخطوات وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور التالية في هذا التقرير بالإضافة إلى الاوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين لأول مرة 2024.

خطوات استخراج بطاقة تموين لأول مرة 2024

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين إمكانية استخراج بطاقة التموين لأول مرة إلكترونيا وذلك من خلال تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يدخل المواطن أولاً على موقع دعم مصر.

ينقر المواطن على خانة خدمات تموينية.

النقر على إصدار بطاقة تموين جديدة.

يقوم المواطن بإدخال اسمه بشكل رباعي في المكان المخصص لذلك.

يتم إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن.

يقوم المواطن كتابة رقم الهاتف الخاص به.

يدخل المواطن بعد ذلك كود التحقق.

النقر على كلمة تأكيد.

بعد أن ينقر المواطن على تأكيد يجب عليه اختيار ما يلي: المحافظة المراد النقل إليها. المديرية. الإدارة. مكتب. تاجر. عنوان السكن.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة ينقر المواطن على كلمة التالي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين لأول مرة في عام 2024

أعلنت وزارة التموين عن الوثائق المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين لأول مرة في عام 2024 حيث يجب على المواطن الراغب في الحصول على البطاقة التموينية التوجه إلى مكتب التموين المختص وتقديم النموذج الخاص بطلب استخراج بطاقة جديدة ويجب تقديمه مع المستندات التالية: