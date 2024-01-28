عشان تضيف أولادك.. موعد إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024 وكيفية إضافة المواليد على البطاقة التموينية

يتساءل عدد كبير من حاملي البطاقات التموينية المستحقين عن موعد إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024 وكيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقتهم التموينية، وأجابت وزارة التموين والتجارة الداخلية على هذا السؤال من خلال مصادر مسؤولة في وزارة التموين، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

موعد إضافة المواليد على بطاقات التموين

يرغب العديد من المواطنين الذين يملكون بطاقات تموينية معرفة متى يتم صرف التموين للمواليد الجدد حيث أوضحت مصادر مسؤولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم صرف التموين للمواليد الجدد وفقا لحصة الأسرة التي تحصل عليه من الدعم التمويني وذلك بعد أن يتم اضافة المواليد الجدد وادراجهم على نظام التموين وزيادة عدد أفراد الأسرة على البطاقة التموينية مشيرة إلى أنه لا يتم زيادة عدد أفراد الأسرة بحد أقصى عن 4 أفراد بعد القيام بعملية الإضافة.

وأشارت مصادر في وزارة التموين إلى أنه في حال الموافقة على طلب وزير التموين من قبل مجلس الوزراء وتأكيده في الموازنة العامة القادمة للدولة، سيتم فتح باب إضافة المواليد في بطاقات التموين مباشرة بعد ذلك، ومن المتوقع أن يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة في يوليو المقبل وأكدت المصادر أن عملية إضافة المواليد ستكون مرتبطة بإقرار بند إضافي يخصص لهذا الغرض في ميزانية وزارة التموين للعام الجديد.

كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية لفئات معينة من حاملي البطاقات التموينية إمكانية إضافة المواليد الجدد على بطاقاتهم التموينية وذلك عن طريق تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: