عشان تصرف لعيالك.. خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 والفئات المسموح لها الإضافة

يتساءل العديد من مواطني جمهورية مصر العربية المالكين للبطاقات التموينية عن كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين وذلك بعد أن أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي عن إمكانية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين لعدد من الأشخاص لذلك من خلال السطور التالية سوف نوضح لكم خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين والفئات المسموح لها إضافة المواليد.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

يستطيع فئات معينة من المواطنين الذين لديهم بطاقات تموينية القيام بإضافة المواليد الجدد على البطاقات الخاصة بهم وذلك عن طريق القيام بعدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

اولا يقوم المواطن الدخول على بوابة مصر الرقمية .

. ينقر المواطن بعد ذلك على خانة التموين.

من بين الاختيارات المتاحة يختار المواطن خيار إضافة أطفال غير مقيدين في بطاقة التموين.

يكتب المواطن كل من رقم الهاتف الخاص به وكلمة المرور.

يدخل المواطن اسم الأم في المكان المحدد لذلك.

يقوم المواطن الضغط على خانة إضافة أفراد عائلتي وذلك بهدف إضافة الأشخاص الغير مقيدين في بطاقة التموين.

يتم كتابة اسم المولود الذي يرغب المواطن إضافته إلى البطاقة التموينية.

يدخل المواطن الرقم القومي الخاص بالطفل والذي يوجد في شهادة الميلاد.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يقوم المواطن أدخال كل من نسب الطفل ونوعه.

الفئات المسموح لها إضافة المواليد الجدد على بطاقتها التموينية 2024

أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن هناك ثلاث فئات فقط يسمح لهم إضافة المواليد الجدد على بطاقتهم التموينية وهذه الفئات تتمثل في كل من الآتي: