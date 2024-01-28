بشرى لأصحاب المعاشات.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وموعد صرف المعاشات للشهر القادم

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وتسعى الحكومة المصرية على مساعدة المواطنين الذين يعانون من قلة الدخل من خلال إنشاء العديد من برامج الدعم والذي يعد برنامج تكافل وكرامة واحد من أهم هذه البرامج الذي يستفاد منه العديد من المواطنين، ومع اقتراب موعد صرف المعاش الخاص تكافل وكرامة يرغب المواطنين معرفة الأسماء الجدد على معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024 وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير بالإضافة إلى موعد الصرف القادم.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي لمواطني جمهورية مصر العربية إمكانية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة الكترونيا بكل سهولة وذلك من خلال تطبيق بعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يقوم المواطن في البداية زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

ينقر المواطن على خانة استعلام.

يقوم المواطن إدخال الرقم القومي الذي يتكون من أربعة عشر رقما في المكان المحدد لذلك.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة تظهر نتيجة الاستعلام هل تم قبول المواطن للحصول على معاش تكافل وكرامة أم لا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

يتساءل عدد كبير من المستفيدين من الدعم الذي يقدمه برنامج تكافل وكرامة عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة حيث أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه من المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة في منتصف كل شهر ميلادي وعلى ذلك فإن المواطنين يستطيعون صرف معاش تكافل وكرامة الخاص بشهر فبراير يوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر فبراير 2024.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يستطيع المواطنين صرف معاش تكافل وكرامة من خلال الآتي: