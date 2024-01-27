استعد للصرف.. نصيب الفرد في التموين من الزيت والسكر شهر فبراير 2024 وقائمة بأسعار السلع التموينية للشهر القادم وفقاً لوزارة التموين
يستعد المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية لصرف شهر فبراير بعد أيام قليلة من الآن ويرغبون في معرفة نصيب الفرد في التموين من الزيت والسكر لشهر فبراير، وتحرص الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية توصيل الدعم على السلع الغذائية والخبز للمواطنين المستحقين لذلك حيث يستفاد من هذا الدعم عدد كبير من المواطنين الذين يتساءلون عن نصيب الفرد في التموين من الزيت والسكر لشهر فبراير حيث أننا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل من خلال هذا السطور التالية في هذا التقرير بالإضافة إلى أسعار السلع التموينية وفقاً لوزارة التموين.
نصيب الفرد في التموين من الزيت والسكر شهر فبراير
يرغب العديد من حاملي البطاقات التموينية معرفة نصيب الفرد في التموين من الزيت والسكر شهر فبراير حيث أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر يناير 2024 هو زجاجة زيت بحجم 800 مللي جرام بحد أقصى عدد أربع زجاجات على البطاقة الواحدة، بالإضافة إلى كيلو جرام من السكر الأبيض بحد أقصى عدد 6 كيلو جرامات على البطاقة الواحدة.
أسعار السلع التموينية بمنافذ التموين
جاءت قائمة أسعار السلع التموينية داخل منافذ التموين على النحو التالي:
- سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.
- سعر زيت خليط بحجم 800 مللي 30 جنيهًا.
- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.
- مكرونة وزن 400 جم بسعر 5 جنيه.
- سعر نصف كيلو عدس مجروش 21 جنيهًا.
- سعر كيلو دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 00 جنيهًا.
- سعر مسلي صناعي وزن 800 جم 36 جنيهًا.
- سعر باكو شاي ناعم حجم 40 جم 5 جنيهات.
- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.
- سعر علبة تونة مفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.