إوعى تكون منهم.. أسباب توقف معاش تكافل وكرامة أو رفضه| 10 حالات تعرف عليها حالاً واحذر منها

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك عدد من الأسباب تؤدي إلى وقف معاش تكافل وكرامة وهي أسباب توقف معاش تكافل وكرامة الذي يحصل عليه مواطني جمهورية مصر العربية أصحاب الدخل المحدود والمعدوم من أصحاب المعاشات، لهذا يبحث الكثير من المواطنين عن هذه الأسباب وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور القادمة في هذا التقرير.

أسباب توقف معاش تكافل وكرامة

يرغب العديد من المواطنين معرفة أسباب توقف معاش تكافل وكرامة والتي قد تؤدي إلى توقف معاش تكافل وكرامة أو رفضه حين التقديم حيث أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي هذه الأسباب والتي جاءت على النحو التالي:

إذا كان المواطن يمتلك عقارات بغرض الاستثمار غير محل إقامته.

في حالة امتلاك المواطن حيازة زراعية تتجاوز الفدان.

إذا كان المواطن يمتلك عمل شخصي أو خاص.

في حالة امتلاك المواطن جرار زراعي اوسيارة نقل أو أجرة أو تاكسي.

في حالة التحاق أحد أبناء المواطن بمدارس خاصة تزيد مصاريفها في العام عن 20000 جنيه للطفل الواحد.

إذا كان المواطن وقت الاستعلام عنه خارج البلاد.

في حالة امتلاك المواطن عدد 3 رؤوس ماشية أو أكثر بغرض التجارة.

إذا كان المواطن يعمل في جهات ذات طبيعة خاصة.

إذا كان المواطن يمتلك عمل حكومي ولدية تأمين أو لا سواء بمكافأة شاملة أو غيرها.

إذا كان المواطن يعمل في واحدة من الجهات الخاصة ولدية تأمين أو لا سواء بمكافأة شاملة أو غيرها.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

يتساءل الكثير من المستفيدين من الدعم الذي يقدمه برنامج تكافل وكرامة عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم صرف معاش تكافل وكرامة للمستفيدين في منتصف كل شهر ميلادي وهو يوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي.