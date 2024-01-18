كلها أيام وهتصرف.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 بالزيادة الأخيرة وجدول الحد الأدنى للأجور 

مع بداية شهر يناير يتساءل الكثير من العاملين بالدولة عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 بالزيادة الأخيرة، وأوضحت وزارة المالية موعد صرف المرتبات الخاصة بالموظفين والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لكم موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 بالزيادة الأخيرة بالإضافة إلى جدول الحد الأدنى للأجور.

موعد صرف مرتبات شهر يناير

يريد عدد كبير من العاملين داخل جمهورية مصر العربية معرفة موعد صرف مرتبات شهر يناير حيث أوضحت وزارة المالية المصرية أنه من المقرر أن يتم بدأ صرف رواتب العاملين بالدولة بكافة الهيئات والوزارات التي تتبع وزارة المالية المصرية لشهر يناير 2024 يوم الأحد الموافق الواحد والعشرين من شهر يناير على أن تستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية على أن تنتهي عملية صرف الرواتب يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من يناير، وأوضحت الوزارة على أن يستطيع العاملين صرف رواتب شهر ديسمبر المتأخرة يوم 7,10,11 من الشهر نفسه.

الحد الأدنى لأجور الموظفين عن شهر يناير 2024

أوضحت وزارة المالية قائمة الحد الأدنى لأجور الموظفين الخاصة بشهر يناير والتي جاءت على النحو التالي: