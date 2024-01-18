خد بالك مش هتصرف.. أسباب وقف بطاقة التموين 7 حالات احذر منها| وخطوات الاستعلام عن سبب الوقف

من خلال مقالنا اليوم سوف نوضح لكم أسباب وقف بطاقة التموين، يستفاد من الدعم الذي تقدمة الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد كبير من المواطنين الحاملين للبطاقات التموينية ولكن أوضحت الوزارة أن هناك بعض الحالات لا يستحق المواطنين فيها الحصول على هذا الدعم ما يجعلها تقوم بإيقاف البطاقة التموينية الخاصة بهم لهذا يرغب المواطنين معرفة أسباب وقف بطاقة التموين والتي سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية في مقالنا اليوم.

أسباب وقف بطاقة التموين

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسباب وقف بطاقة التموين والتي جاءت كما يلي:

قد يؤدي دفع الأسرة للضرائب بمبلغ يتجاوز 100 ألف جنيه إلى إيقاف بطاقة التموين.

يعتبر امتلاك الأسرة لقطعة أرض زراعية تتجاوز 10 أفدنة سبباً محتملاً لتعليق بطاقة التموين.

قد يتسبب تجاوز الدخل الشهري للأسرة عن حاجز 9600 جنيه في إيقاف بطاقة التموين.

إمتلاك الأسرة لسيارة حديثة، موديل 2018 أو أحدث، قد يكون أحد الأسباب المؤدية لتعليق بطاقة التموين.

يعد استهلاك الأسرة لمبلغ 650 كيلو وات في فواتير الكهرباء سبباً محتملاً لإيقاف بطاقة التموين.

توقف الأسرة عن صرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية قد يتسبب في إيقاف بطاقة التموين.

دفع الأسرة مصاريف تتجاوز 20 ألف جنيه لأبنائها في المدارس قد يكون له تأثير في تعليق بطاقة التموين.

خطوات الاستعلام عن سبب وقف بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين المالكين للبطاقات التموينية إمكانية الاستعلام عن سبب وقف بطاقة التموين بكل سهولة وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: