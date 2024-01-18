لطلاب المدارس.. متى تنهتى إجازة نصف السنة للعام الدراسي 2024 وموعد بداية الفصل الثاني والامتحانات لهذا العام

يرغب عدد كبير من طلاب وطالبات جمهورية مصر العربية وأولياء أمورهم معرفة متى تنهتى إجازة نصف السنة حيث قامت وزارة التربية والتعليم الإعلان عن هذا الموعد وفقا للجدول الزمني للعام الدراسي، ولذلك من خلال هذا التقرير سوف نشير ونوضح لكم موعد إجازة نصف السنة للعام الدراسي 2024 بالإضافة إلى موعد امتحانات الترم الثاني وبداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024.

متى تنهتى إجازة نصف السنة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متى تنهتى إجازة نصف السنة وفقا للجدول الزمني للعام الدراسي 2024 حيث صرحت أنه من المقرر أن تبدأ اجازة نصف العام الدراسي يوم السابع والعشرين من شهر يناير 2024 وتستمر لمدة خمسة عشر يوماً على أن تنتهي يوم الخميس الموافق الثامن من شهر فبراير 2024.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه وفقا للخطة الزمنية للعام الدراسي 2023_2024 فإنه من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق العاشر من شهر فبراير 2024 على أن تستمر الدراسة حتى يوم الخميس الموافق السادس من شهر يونيو 2024.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني سوف تبدأ لكل من صفوف النقل والشهادة الاعدادية يوم الخامس والعشرين من شهر مايو 2024، وأشارت الوزارة أيضا على أن طلاب الدبلومات الفنية سوف يخوضون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي بداية من يوم السبت الموافق 1 من شهر يونيو 2024 مؤكدة على أن امتحانات الثانوية العامة سوف تبدأ يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر يونيو 2024.