بشاير 2024 للموظفين.. شروط الحصول على علاوة سنوية 7% للموظفين طبقا لقانون الخدمة المدنية وقيمة حافز التميز العلمي

منح قام قانون الخدمة المدنية العاملين بالدولة الكثير من المزايا والتي تعد العلاوة السنوية التي تبلغ نسبتها 7% من أهمها لهذا يتساءل العديد من العاملين بالدولة عن شروط الحصول على علاوة سنوية 7% للموظفين طبقا لقانون الخدمة المدنية والتي حددها قانون الخدمة المدنية وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير.

علاوة سنوية 7% للموظفين

يرغب العديد من الموظفين معرفة ما نص عليه قانون الخدمة المدنية حيث أوضحت الحكومة المصرية أن المادة رقم 35 من قانون الخدمة المدنية نصت على أنه يحق للموظف الحصول على علاوة دورية سنوية لا تقل نسبتها 7% من الأجر الوظيفي في الأول من شهر يوليو التالي وذلك بسبب قضاء الموظف سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة على أن يقوم مجلس الوزراء تحديد نسبة هذه العلاوة.

وأوضحت الحكومة أن الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى خلال الخدمة فإنه يحصل على حافز تميز علمى وكذلك إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما لا تقل عن سنة دراسية كما يحصل الموظف علاوة تميز ثانية إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

قيمة حافز التميز العلمي

أوضحت الحكومة المصرية قيمة حافز التميز العلمي الذي يحصل عليه الموظف والتي جاءت على النحو التالي: