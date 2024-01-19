تردد قناة الجزائرية الارضية نايل سات + موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة، هو ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي، وكذلك القنوات الناقلة لمباراة مصر على النايل سات، حيث يستعد المنتخب المصري اليوم لملاقاة نظيره منتخب الرأس الأخضر وذلك ضمن مباريات الحولة الثالثة بطولة كأس أمم إفريقيا، وموعد المباراة فضلاً تابعونا.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة

تقام مباراة مصر والرأس الأخضر يوم الاثنين المقبل الموافق 22 من شهر يناير لعام 2023 ميلادية، حيث تبدأ صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة مصر، حيث تقام المباراة على ملعب فليكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، والجدير بالذكر أن مصر قد تغلبت على غانا في الجولة الثانية التي أقيمت بالأمس، كما أنها تأتي في الصدارة برصيد نقطتين في مقابل نفطة واحدة للرأس الأخضر.

تردد قناة الجزائرية الارضية نايل سات

يمكن للمواطنين مشاهدة مبارة مصر وغانا اليوم من خلال قناة الجزائرية الأرضية، والتي أتاحت لمحبي الساحرة المستديرة ترددها على القمر الصناعي نايل سات، والذي يكون كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة هو 11680.

معامل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

ومعامل الاستقطاب الخاص بها هو أفقي.

معدل تصحيح الخطأ لها هو 5/6.

بحيث تكون جودة القناة هي HD.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

تنقل عدد من القنوات مبارة مصر والرأس الأخضر التي تنطلق يوم الاثنين المقبل الموافق 22 من شهر يناير لعام 2024 ميلادية، وهذه القنوات كالتالي:

قناة بي إن سبورت 1.

قناة بي إن سبورت 2.

قناة بي إن سبورت 3.

قناة بي ان سبورت 4.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في المباراة القادمة

هناك توقعات لتشكيل منتخب مصر ضد نظيرة الرأس الأخضر في المباراة القادمة، وهي كالتالي: