موعد مباراه مصر وغانا في امم افريقيا+ القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم على النايل سات

موعد مباراه مصر وغانا في امم افريقيا، هو ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي، وكذلك القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم على النايل سات، حيث يستعد المنتخب المصري اليوم لملاقاة نظيره منتخب غانا وذلك ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث تم التعادل بين الفريقين في الجولة السابقة والتي كانت منذ أيام قليلة، حيث يطمع المنتخب المصري لتحقيق الفوز ضد نظيره اليوم، وفي السطور التالية نوضح لكم تردد قنوات الكأس الرياضية، وموعد المباراة فضلاً تابعونا.

موعد مباراه مصر وغانا في امم افريقيا

تنطلق المباراة بين المنتخب المصري ومنتخب غانا اليوم الموافق 18 من شهر يناير لعام 2024 ميلادية، حيث يكون ذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا 10:00 بتوقيت القاهرة مصر، وفي تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية السعودية، حيث يمكن لكافة المتابعين مشاهدة القناة من خلال عدد من القنوات منها الجزائري الأرضية وغيرها.

تردد قنوات الكأس الرياضية

يمكن متابعة القناة من خلال ترددها المتاح وهو كالتالي:

تردد القناة 11919.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم على النايل سات

يمكن للمواطنين مشاهدة مبارة مصر وغانا اليوم من خلال قناة الجزائرية الأرضية، والتي أتاحت لمحبي الساحرة المستديرة ترددها على القمر الصناعي نايل سات، والذي يكون كالتالي: