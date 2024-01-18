عاجل.. حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 اليوم وزارة التربية والتعليم توضح الحقيقة الكامله

يتساءل العديد من أولياء الأمور عن حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 رغبة منهم في الاطمئنان عن المستوى الذي يوضع الامتحانات بها، فمن المعروف أن الشهادة الإعدادية إحدى المراحل الدراسية الهامة لدى الجميع فهي تساعد الطلاب في التعرف على المعدل الذي يلزم الحصول عليه للالتحاق بمراحل الثانوية، ومن خلال مقالنا نذكر لكم حقيقة تسرب تلك الامتحانات بطريقة مفصلة.

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

تعتبر حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 من الأمور التي تشغل بال الجميع خلال الفترة الحالية، فإن تسريب الامتحانات تجعل الجميع يقلق بشأن المجهود المبذول من قبل الطلاب، إلا أن حقيقة هذا الخبر يكون كما يلي:

منذ بدء الامتحانات تقوم بعض الصفحات المخصصة إلى الغش الإلكتروني بنشر بعض الصور بعد بدء اللجان الامتحانية زاعمة أنها صور لأسئلة الامتحانات في بعض المحافظات المختلفة.

أكد مسؤولًا بوزارة التعليم داخل الجيزة إن الوزارة تعمل جاهدة لكي تتمكن من الوصول إلى تلك الصفحات لكي يتم التأكد من صحة الصور التي يتم تداولها.

في حال تم إثبات صحتها سوف يتم أخذ الإجراءات لكي يتم الوصول إلى الطالب المتسبب في هذا.

طلاب المرحلة الإعدادية لعام 2024

الجدير بالذكر أن المرحلة الإعدادية يلتحق بها حوالي 201289 طالبًا لتأدية الامتحانات الخاصة بها لهذا العام الدراسي، ويتم تقسيهم ما بين طلاب الدمج وكذلك ضعاف السمع والمكوفين وغيرهم من الحالات الأخرى ويكون عددهم كما يلي: