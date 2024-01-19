دلوقتي استقبل .. تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات 2024 التحديث الأخير

قناة طيور الجنة في الوطن العربي مصنفة على أنها من أهم وأفضل القنوات التي تقدم محتوى للأطفال، والذي يتنوع بين كونه محتوي تعليمي مسلي، مع بداية العام الجديد 2024 الكثير من القنوات تلجأ إلى تغيير التردد الخاص بها وذلك من أجل تقوية البث وإصلاح أخطاء البث القديم وفى نفس الوقت إضافة مزايا جديدة إلى القناة، ومن ضمن القنوات التي قامت بتغيير التردد الخاص بها قناة طيور الجنة، الأمر الذي جعل الكثير من المشاهدين وخاصة أولياء الأمور والأمهات يتسائلون عن التردد الجديد، لكى يتمكن من إعادة تثبيت القناة ضمن قنوات التلفاز الخاص بهم.

تردد قناة طيور الجنة

يتوفر لقناة طيور الجنة ترددان الأول على القمر الصناعي نايل سات والآخر على عرب سات، وتتمثل بيانات كل واحد منهم فى الآتي:

التردد الأول

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11258.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الدقة: HD

التشفير: قناة مجانية

التردد الثاني

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11310.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الدقة:HD.

التشفير: مجانية.

مميزات قناة طيور الجنة

سبب تصنيف قناة طيور الجنة على كونها من أفضل القنوات الفضائية يرجع إلى أن محتواها الحصري خاص بها هى فقط والذي لا يمكن أن تجده عند غيرها من القنوات الفضائية، فإلى جانب كون المحتوى مسلي فى صورة أغاني وأناشيد ألا أنه تعليمي، فهو يساهم في غرس الأخلاق الحميدة وتعاليم الدين الإسلامي في صورة أناشيد يسهل إيصال المعلومة من خلالها إلى الطفل.