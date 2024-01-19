دلوقتي شوف اسمك .. رابط الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة بالرقم القومي

تكافل وكرامة دعم مالي مقدم من قيام وزارة التضامن الاجتماعي المصرية إلى من تتوفر بهم شروط الاستحقاق التي تم تحديدها من قبل الوزارة، من ضمن الخدمات الخاصة بدعم تكافل وكرامة أنه يمكن الاستعلام عن حالة استحقاق الدعم من حيث قبول الطلب أو رفضه بشكل إلكتروني من أجل توفير المجهود وعدم إضاعة وقت المواطن المصري في الطرق التقليدية الخاصة بعملية الاستعلام، والتي في الأغلب تتطلب الذهاب الفعلي إلى أحد مكاتب وزارة التضامن الاجتماعى فى المنطقة التابع لها المواطن.

الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة

نظرًا لكون عملية الاستعلام إلكترونية فهي سهلة من حيث التنفيذ ولا تتطلب مجهود كبير، وتتمثل الطريقة في الآتي:

التوجه إلى الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي المصري من هنا.

بعد ذلك يتم اختيار برنامج دعم تكافل وكرامة.

ظهور عدة خدمات يتم تحديد خدمة الاستعلام عن الدعم.

إدخال أرقام بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب في المكان المخصص والاسم رباعي.

بعد ذلك يتم الضغط على ايقونة استعلام.

ظهور حالة الطلب من حيث كونه مقبول أو مرفوض أو أنه تحت المراجعة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم صرف استحقاق دعم تكافل وكرامة إلى المستفيدين على مستوى جمهورية مصر العربية في اليوم 15 من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف يوم الصرف يوم إجازة فإن فى هذه الحالة يتم تأخير الموعد يوم أو تقدميه يوم ولا يمكن أن يكون أكثر من ذلك، وخلاف هذا فإن الموعد ثابت من كل شهر.