تردد القنوات
استقبلها حالًا .. تردد قناة بي ان سبورت الجديد على النايل سات بإشارة قوية
مع انطلاق كأس الأمم الافريقية لعام 2024 في الكوت ديفوار هناك اهتمام كبير بمعرفة القنوات التي تم منحها حقوق بث المباريات بشكل مجاني، ومن ضمن هذه القنوات القنوات قنوات بى ان سبورت سواء كانت 1 أو 2، المميز أن القناة تحرض على بث المباريات بجودة عالية والسبب فى ذلك يرجع إلى الأجهزة الحديثة المستخدمة من قبل إدارة القناة.
تردد قناة بي ان سبورت
قناة بي ان سبورت يوجد لها أكثر من تردد والسبب فى ذلك يرجع إلى وجود قناة بى ان سبورت 1 وأخري تحمل رقم 2، ويمكن مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية بسهولة من خلال تثبيت أى هذه القنوات ضمن قنوات التلفاز، وتتمثل الترددات في الآتي:
تردد بي ان سبورت 1
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12604.
- استقطاب: رأسي.
- معدل ترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطا: ⅔.
- الجودة: HD.
تردد بي ان سبورت 2
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12245.
- استقطاب: رأسي.
- معدل ترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطا: ⅔
- الجودة: HD.
خطوات ضبط جهاز الاستقبال على قنوات بى ان سبورت
لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية يمكن القيام بتثبيت إحدى قنوات بى ان سبورت من خلال الخطوات التالية:
- القيام بفتح جهاز التلفاز أولًا.
- الانتقال إلى قائمة الإعدادات الخاصة به من خلال جهاز التحكم عن بعد.
- تحديد أيقونة قنوات التلفزيون.
- بعد ذلك يتم اختيار التحديث اليدوي.
- بعدها يتم إدخال بيانات كل قناة من قمر صناعى تردد استقطاب وما إلى ذلك.
- الضغط على علامة البحث عن القناة.
- بعد العثور عليها وقبل الخروج الضغط أيقونة حفظ.